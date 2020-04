Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wasserverfärbung im Bachlauf

Saulheim (ots)

Der Polizei wird am Samstag 25.04., in den Abendstunden, eine Wasserverunreinigung des Saulheimer Bachlaufs hinter der Mühlbachaue gemeldet. Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr versuchten noch am Abend die Ursache festzustellen jedoch erfolglos. Ein Fehlanschluss eines Abwasserkanals an den Regenwasserkanal, welcher in den Bachlauf mündet wird vermutet und scheint möglich. Die Ermittlungen dahingehend dauern an. Eine Wasserprobe konnte durch den Gefahrstoffzug der Feuerwehr entnommen werden. Das Untersuchungsergebnis steht noch aus. Ein abfangen oder gar abpumpen des weiß-milchigen Wassers ist nicht möglich. Eine Schädigung für Mensch und Tier sowie Pflanzen besteht nach Einschätzung des hinzugerufenen Mitarbeiter der zuständigen Unteren Wasserbehörde jedoch nicht. Da derzeit kein Regen zu erwarten ist wird die weiß-milchige Wasserfärbung noch einige Zeit im Saulheimer Bachlauf zu sehen sein.

