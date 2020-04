Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Worms (ots)

Am heutigen Morgen kam es in der Straße "Im Pfaffenwinkel" in Worms zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Ein 64-jähriger PKW Fahrer wollte rückwärts aus einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Straße zu diesem Zeitpunkt befuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer und zog sich eine Fraktur am Arm zu. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

