Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rabiate Ladendiebin

Worms (ots)

Gestern, gegen 17:30 Uhr wurde eine Polizeistreife in einen Supermarkt in der Mainzer Straße gerufen, da man eine Frau beim Ladendiebstahl ertappt hatte. Die 22-jährige Wormserin habe zwei Getränke im Wert von 1,59 Euro eingesteckt und nicht bezahlt. Da sie einen 4-stelligen Bargeldbetrag mitführte und mit widersprüchlichen Angaben dessen Herkunft versuchte zu erklären, wurde dieser zur weiteren Klärung sichergestellt. Damit zeigte sie sich nicht einverstanden, wurde zunehmend aggressiv und griff den Beamten tätlich an, um wieder an das Geld zu gelangen. Ihr wurde ein Platzverweis erteilt.

