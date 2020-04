Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Mehrfamilienhaus

Worms (ots)

Am frühen Nachmittag kam es in der Sambugastraße in Worms zu einem Brand in einer Wohnung. Die 26-jährige Bewohnerin erhitzte Speisefett in einer Pfanne, als ihr Kleinkind zu weinen begann. Während die Bewohnerin nach dem Kind sah, entzündete sich das Fett. Durch den Einsatz des hauseigenen Feuerlöschers und der Unterstützung der hinzukommenden Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt werden. Die Bewohnerin und ihr Kind begaben sich präventiv in medizinische Betreuung. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

