Lohne- Diebstahl aus Büroräumlichkeiten

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, 07. August 2020, 13.30 Uhr, und Dienstag, 11. August 2020, 09.00 Uhr, in der Lindenstraße bei einem Mehrparteienwohnhaus zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer Bildungsstätte, welche sich im zweiten Obergeschoss des Mehrparteienwohnhauses befinden. Aus den Räumlichkeiten entwendeten diese Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Einbruchsversuch in Wohnhaus

Von Montag, 01. Juni 2020, 00.00 Uhr bis Mittwoch, 12. August 2020, 11.55 Uhr wollten unbekannte Täter in Vechta, August-Wegmann-Straße, in ein Wohnhaus einbrechen. Hierzu versuchten sie die Seiteneingangstür zu öffnen. Es blieb beim Versuch, das Wohnhaus wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta- Einbruchsversuch in Wohnhaus

Von Montag, 10. August 2020, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 12. August 2020, 12.00 Uhr wollten unbekannte Täter in Vechta, in ein Wohnhaus einbrechen, indem sie versuchten zwei Eingangstüren aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, das Einfamilienhaus wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 12. August 2020, 13.15 Uhr befuhr eine 20-jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Landwehrstraße in Vechta in Richtung Diepholzer Straße. Ein 80-jähriger aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in Richtung Stadtmitte. Als die 20-Jährige die Diepholzer Straße in Richtung An der Hohenbank die Kreuzung überqueren wollte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da die 20-Jährige die Vorfahrt des 80-jährigen missachtete. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin des 80-jährigen, eine 78-jährige Frau aus Vechta, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7500,00 Euro.

Vechta- Versuchter Betrug durch falsche Polizisten

Am Mittwoch, 12. August 2020, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, meldete sich ein bisher unbekannter Täter telefonisch bei einem 88-jährigen Mann aus Vechta und gab sich ihm gegenüber als "Kriminalbeamter" aus. Dieser forderte den 88-Jährigen auf, Bargeld abzuheben, da es einen Betrugsfall mit Falschgeld gegeben habe und man die Geldscheine auf ihre Echtheit hin überprüfen müsse. Dieser Aufforderung kam der 88-Jährige zunächst nach. Durch den Sohn des 88-Jährigen konnte eine Übergabe des Bargeldes rechtzeitig verhindert werden, sodass es zu keinem Sachschaden kam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen im Nahbereich zur Straße Füchtel geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet darum, Verwandte, Angehörige und Bekannte über die Vorgehensweise zu informieren. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Tipps und Verhaltenshinweise können auf der folgenden Internetseite abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Dienstag, 11. August 2020, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr, in der Große Straße auf einem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Dacia Sandero, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben.

Goldenstedt- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. August 2020, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Kraftfahrzeug, möglicherweise ein landwirtschaftlicher Zug mit Strohballen beladen, die Bahnhofstraße in Richtung Wöstendöllen. Der Verkehrsteilnehmer kam offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne, welche dadurch beschädigt wurde. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Wittenfelder Straße (L78) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Bramsche die Wittenfelder Straße in Richtung Engter. Es herrschte zu diesem Zeitpunkt stockender Verkehr. Der 62-Jährige scherte aus einer Fahrzeugschlange zum Überholen aus und übersah den entgegenkommenden PKW eines 39-jährigen Fahrers aus Bremen. Der 62-Jährige versuchte wieder auf seine Fahrspur zu gelangen, stieß dabei seitlich mit dem PKW eines 24-jährigen Fahrers aus Osnabrück zusammen. Im Anschluss kollidierte der PKW des 62-Jährigen frontal mit dem entgegenkommenden PKW des 39-Jährigen. Ein 40-jähriger PKW Fahrer aus Dissen, welcher sich hinter dem PKW des 39-Jährigen befand, führte eine Gefahrenbremsung durch, woraufhin dieser einen Leitpfosten touchierte und zum Stehen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 39-Jährige lebensgefährlich, der 62-Jährige, die 34-jährige Beifahrerin des 39-Jährigen, sowie der 24-jährige Fahrer schwer verletzt. Ein 4-jähriger Junge sowie ein 10-jähriges Mädchen, welche im PKW des 39-jährigen saßen, erlitten leichte Verletzungen. Der 40-jährige Fahrer blieb unverletzt. Alle verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr mehr bei dem 39-Jährigen. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird bislang um die 27.000 Euro geschätzt. Neben Polizeikräften befanden sich zahlreiche Rettungs- und Feuerwehrkräfte vor Ort. Die freiwilligen Feuerwehren Vörden und Neuenkirchen rückten mit ca. 39 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls angefordert und war vor Ort, kam aber im weiteren Verlauf nicht mehr zum Einsatz. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wittenfelder Straße voll gesperrt. Die Vollsperrung wurde gegen 16.50 Uhr aufgehoben. Für die Beseitigung von verbliebenen Ölflecken wurde die Straßenmeisterei in Kenntnis gesetzt.

Vechta- Verkehrsüberwachung

Am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen in der Lohner Straße durch. Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle konnten insgesamt vier Verstöße festgestellt werden. Hierbei lag ein Verstoß im Bußgeldbereich und vier Verstöße im Verwarngeldbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 82 km/h bei zulässigen 60 km/h.

