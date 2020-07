Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Schlägerei in ZUE

Rüthen (ots)

Am Donnerstag, um 21:50 Uhr, wurde die Polizei zur Zentralen Unterbringungseinrichtung an die Schneringer Straße gerufen. Hier war es zu einer Schlägerei zwischen drei Bewohnern gekommen. Beim Eintreffen der polizisten hatte sich die Lage bereits wieder entspannt. Ein 27-jähriger Mann musste anschließend zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 28-jähriger Mann wurde leicht verletzt und ein 40-jähriger blieb unverletzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell