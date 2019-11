Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Heizöl beim Abpumpen ausgelaufen und in Woogbach und Rhein geflossen (26/1211)

Speyer (ots)

12.11.2019, 09:16 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es beim Abpumpen eines Heizöltanks an einem Privathaus im St.-Klara-Kloster-Weg zum Austritt einer unbekannten Menge Heizöl. Das Heizöl eines Tanks im Keller eines Wohnhauses sollte dabei von einer Tankschutzfirma aus Mannheim in ein Großpackmittel (IBC) der Firma gepumpt werden. Beim Ab- bzw. Umpumpen kam es dann zum Austritt der unbekannten Menge Heizöl an dem Großpackmittel, weil vermutlich dessen Fassungsvermögen überschritten war. Das ausgelaufene Heizöl ergoss sich in der Folge auf den St-Klara-Kloster-Weg und gelangte in die Kanalisation und in den Woogbach und den Rhein. Die Menge des ausgetretenen Heizöls kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Durch die Feuerwehr Speyer wurde an zwei Stellen im Woogbach Ölsperren eingerichtet. Die in den Rhein gelangte Heizölmenge ist nach jetzigem Stand so gering, dass dort keine weiteren Maßnahmen zu treffen waren. Eine Verständigung der nächsten Rheinanleger über den Heizöleintritt in den Rhein wurde durch das Umweltamt der Stadt Speyer veranlasst. In das Einsatzgeschehen eingebunden waren neben diesem die Feuerwehr Speyer, die Wasserschutzpolizei und die Polizei Speyer. Gegen die beiden mit den Abpumparbeiten betrauten Arbeiter im Alter von 62 und 54 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen Gewässer- / und Bodenverunreinigung eingeleitet, welches vom Fachkommissariat der Kriminalinspektion Ludwigshafen bearbeitet wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell