Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Anruf durch angeblichen LKA-Beamten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Montagmorgen, den 11.11.2019, erhielt eine 83-Jährige einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Landeskriminalamtes (LKA). Am Telefon gab der Unbekannte an, dass das Geld der Frau auf der Bank nicht mehr sicher sei. Angeblich arbeiten die Banken mit internationalen Verbrecherbanden zusammen und überweisen die Ersparnisse in das Ausland. Aus diesem Grund soll die Dame ihr Erspartes vom Konto abheben. Durch die Geschädigte wurde ein Familienangehöriger über das Telefonat informiert und die Polizei verständigt. Am Nachmittag meldete sich der Anrufer erneut. Da das Gespräch durch einen Verwandten angenommen wurde, beendete der Anrufer das Telefonat. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Seitens der Polizei wird wegen versuchten Betruges ermittelt. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen und das Thema schnell auf Ihre finanzielle Situation oder Wertsachen lenken, geben Sie keine Informationen heraus und rufen zur Überprüfung bei der nächsten Polizeiinspektion an. Scheuen Sie sich nicht im Zweifel auch die 110 zu wählen. Drücken Sie dabei nicht auf die Rückruftaste, sondern wählen Sie die Nummer explizit neu, da die Täter auch die angezeigte Rufnummer manipulieren können. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass es sich bei der 110 um eine Notrufnummer handelt. Unter dieser Nummer wird seitens der Polizei niemals angerufen.

