Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Auseinandersetzung zwischen Anlieferer und Müllwagenfahrer (31/1111)

Speyer (ots)

11.11.2019, 08:45 Uhr

Zu Streitigkeiten zwischen einem 65-jährigen Mann aus Mannheim und einem Müllwagenfahrer kam es am Montagmorgen vor dem Kindergarten St. Conrad in der Kolpingstraße. Der 65-Jährige hielt dabei mit seinen Pkw direkt vor dem Eingang des Kindergartens, da er dort einen Termin hatte und mehrere Sachen an diesen ausliefern musste. Durch den Fahrer eines Müllfahrzeugs wurde der 65-Jährige dann aufgefordert, sofort den Weg freizumachen, worüber es im weiteren Verlauf zu einem verbalen Disput kam. Als der Fahrer des Müllfahrzeugs die Verkehrssituation mit seiner Handykamera dokumentieren wollte und der 65-Jährige versuchte, die Linse zuzuhalten, eskalierte der Streit. Der Müllwagenfahrer schnappte seinen Kontrahenten "am Kragen" und drückte ihn gegen einen Zaun, was bei dem 65-jährigen Mann zu Brustschmerzen führte. Da die Personalien des Beschuldigten Müllwagenfahrers derzeit nicht feststehen, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Solche können sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell