Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Möhnesee (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag kam es auf der Straße Im Möhnetal zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines Kleintransporters oder Lkw durchfuhr aus Richtung Völlinghausen kommend eine Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte drei Elemente eines Gartenzauns, stellte sich anschließend nicht seiner Verantwortung und flüchtete. Der Unfall ist wahrscheinlich durch zu schnelles Fahren passiert. Der Sachschaden am Zaun wird auf etwa 2000,-EUR geschätzt. An dem Fahrzeug müssten an der rechten Seite frische Unfallspuren vorhanden sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

