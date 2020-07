Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Kampfmittelräumdienst SH entsorgt alte verrostete Weltkriegswaffen

Der 2 Weltkrieg war zu Ende, wohin also mit den ausgedienten Waffen. Wie sooft damals, suchte man sich einen Flecken wo die Waffen, Helme und Munition vergraben konnte. Gestern erhielt die Bundespolizei Kiel Kenntnis von einem solchen Weltkriegswaffendepot am Bahnhof Bad Oldesloe. Im Zuge von Erdsondierungsarbeiten am 06.Juni 2020 stieß der Kampfmittelräumdienst SH auf dieses Depot. Am Bahnhof Bad Oldesloe soll im Bereich zwischen Gleis 2 und Gleis 3 ein Fahrradstand gebaut werden. Dazu wurden, wie bei solchen Bauvorhaben üblich, auch Luftbilder aus dem 2 Weltkrieg ausgewertet. Hier wurde zusätzlich in diesem Bereich starke Krater erkannt Die Waffen, Munitionsreste und Helme wurden eingesammelt und werden jetzt der Vernichtung zugeführt. Wie der Kampfmittelräumdienst gegenüber der Bundespolizei bekannt gab, habe es zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungslage für den Bahnverkehr oder für Bahnreisende gegeben.

