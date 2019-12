Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tankstelle in Schnathorst überfallen: Räuber-Duo kommt zum Geschäftsschluss

Hüllhorst (ots)

Zu einem Überfall auf die Tankstelle in Schnathorst ist es am Donnerstagabend gekommen. Zwei mit einer Pistole und einer Art Messer bewaffnete Männer erbeuteten zum Geschäftsschluss um kurz vor 21 Uhr Geld und Zigaretten. Die allein anwesende 39-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Das zum Teil maskierte Räuber-Duo betrat gegen 20.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Mindener Straße und forderte die Frau auf, sich ruhig zu verhalten. Anschließend nahmen sich die Männer das Geld aus der Kasse. Bevor sie zu Fuß die Flucht ergriffen, ließen sie noch ein paar Zigarettenstangen mitgehen. Die Angestellte gab zur Beschreibung der Räuber gegenüber der Polizei an, dass die Männer etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet waren. Zudem bemerkte die Frau bei einem der Unbekannten einen Kinnbart.

Ob das Duo seine Flucht mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug fortsetzte, ist bisher unklar. Daher fragen die Ermittler: Wer hat vor oder nach der Tat am Donnerstagabend im Schnathorster Ortskern zwei Männer bemerkt, die eventuell in Verbindung mit einem abgestellten oder wegfahrenden Auto standen.

Bereits vor fast genau 10 Monaten, am 22. Februar, war die Tankstelle schon einmal Schauplatz eines Überfalls. Wie seinerzeit berichtet, tauchte ebenfalls gegen 20.50 Uhr ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Einzeltäter in der Tankstelle auf. Ob möglicherweise ein Zusammenhang mit dem jüngsten Fall beseht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Hinweise werden von den Beamten unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

