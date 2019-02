Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental

Fröhnd: Auffahrunfall im Wühre Loch - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.50 Uhr im Wühre Loch wurde eine 34jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Autofahrer bog von Schönau kommend nach links in Richtung Wühre ab. Ein nachfolgender Mitsubishi musste deshalb bremsen. Dies erkannte jedoch ein VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Mitfahrerin im VW leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

