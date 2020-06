Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Puttgarden (ots)

23-jähriger Bulgare erneut ohne Fahrerlaubnis, Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs - dafür lag ein Haftbefehl gegen ihn vor

Gestern Nachmittag um 15:10 Uhr führte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden Einreisekontrollen aus Dänemark durch. Bei einem Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Fahrzeugs wurden sie hellhörig. Er hatte zuvor versucht, mit dem PKW nach Dänemark einzureisen, wurde aber durch die dänische Polizei zurückgewiesen.

Bei der Überprüfung durch die Beamten konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz mehr besitzt und aktuell nicht mehr in Frankreich zugelassen ist. Der Fahrer, ein 23-jähriger Bulgare, konnte zudem keinen gültigen Führerschein vorweisen. Er gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Weiterhin lag eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme aufgrund eines U-Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg gegen ihn vor. Laut Haftbefehl wurde er bereits im Jahre 2017 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beanzeigt.

Daraufhin wurde der Mann festgenommen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht Oldenburg/H. ein Termin zur Vorführung anberaumt. Bis zu dem Termin verbleibt die Person im hiesigen Polizeigewahrsam der Bundespolizei.

Das Fahrzeug durfte nicht mehr bewegt werden und verbleibt am Fährhafen Puttgarden. Ein Abtransport in geeigneter Weise ist nun durch den Mann zu veranlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell