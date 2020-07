Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Geburtstagsgeschenk

Warstein (ots)

Am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung am Ortseingang von Warstein ein Mazda auf. Der linke Scheinwerfer des in Richtung Belecke fahrenden Fahrzeugs war defekt. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und fuhren hinter dem Mazda her. Dabei fiel auch eine sehr "ruckelige", zickzack Fahrweise des Mazdas auf. In Belecke fuhr das Auto auf ein Tankstellengelände und stoppte. Der 23-jährige Beifahrer und Fahrzeughalter stieg direkt aus und kam zum Streifenwagen. Die 20-jährige Fahrerin gab schnell zu keinen Führerschein zu besitzen. Die junge Frau hatte sich die Fahrt zum Geburtstag gewünscht der wenige Minuten später, am nächsten Tag ist. Beide gaben an, dass die Fahrt keine gute Idee war und es ihnen leid tun würde. Die Anzeige wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" ist jedenfalls kein schönes Geburtstagsgeschenk für die junge Warsteinerin. Der Fahrzeughalter bekommt wegen des Zulassens der Fahrt ebenfalls eine Anzeige. (lü)

