Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Unfall

Rüthen (ots)

Am Mittwoch, um 05:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der B 516 und der L 735 zu einem Unfall. Ein 32-jähriger Mann aus Welver war mit seinem Lkw auf der L 735 aus Richtung Suttrop kommend unterwegs. Er beabsichtigte die B 516 geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den Ford eines 46-jährigen Mannes aus Rüthen der in Richtung Belecke auf der B 516 unterwegs war. Um einem Zusammenstoß auszuweichen lenkte der Rüthener seinen Pkw nach rechts und leitete eine Vollbremsung ein. Er konnte so die Kollision mit dem Lkw verhindern. Der Ford kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 4500,-EUR geschätzt. (lü)

