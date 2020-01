Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Auto-Anschieben beim Umarmen Handy entwendet

Mönchengladbach (ots)

Nachdem mehrere Personen gemeinsam in Rheydt ein Auto angeschoben hatten, ist es in der vergangenen Nacht zum Diebstahl eines Handys gekommen.

Nach Schilderung des Diebstahlopfers, eines 26-jährigen Mannes aus Viersen, die von seinen beiden Begleitern bestätigt wurde, hätten sie gemeinsam in der Nacht zum Dienstag gegen 0.40 Uhr auf dem Marktstraße ein Fahrzeug anschieben wollen, dessen Motor nicht habe anspringen wollen. Da seien sie von zwei ihnen unbekannten Männern angesprochen worden mit der Frage, ob sie Hilfe benötigen würden. Nachdem alle gemeinsam das Fahrzeug angeschoben hätten und dieses auch wieder gestartet sei, habe einer der beiden Unbekannten ihn umarmt. Kurz vorher habe er sein schwarzes I-Phone X in seine Jackentasche gesteckt. Er vermute, dies sei von dem Mann beobachtet worden. Die beiden Unbekannten hätten sich dann zu Fuß in Richtung Limitenstraße entfernt. Als sie außer Sichtweite gewesen seien, habe er bemerkt, dass sein Handy verschwunden sei. Bei der Suche nach den beiden Unbekannten habe er dann einen Streifenwagen der Polizei erblickt.

Im Beisein der Polizeibeamten wurde die Nummer des entwendeten Handys von einem der Zeugen gewählt. Eine männliche, deutlich alkoholisiert wirkende Person nahm den Anruf an und äußerte sich in unverständlichen Phrasen. Kurz darauf wurde das Telefonat beendet.

Der unbekannte "Umarmer" soll zirka 1,75 Meter groß sein und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Er trug eine dunkle Kappe, eine Jogginghose und eine blaue Winterjacke.

Hinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

