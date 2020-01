Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lichtkabel aus der Erde gezogen

Mönchengladbach (ots)

Auf Kupferstränge hatten es unbekannte Täter abgesehen, die sich im Bereich des Gotzweges an einer Baustelle zu schaffen gemacht haben.

Dort laufen am Verbindungsweg zur Steinsstraße entlang der Bahngleise Erdarbeiten mit dem Ziel, Lichtkabel zu verlegen. Das bereits durch Mitarbeiter einer Firma verlegte Kabel ragte an zwei Stellen aus dem Erdreich entlang des Weges heraus. Wahrscheinlich zogen die unbekannten Täter irgendwann in den vergangenen Tagen das Kabel wieder heraus, entfernten die Kunststoffhülle und gelangten so an die Kupferstränge. Die Tat muss im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) begangen worden sein.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht hat, sollte sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

