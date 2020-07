POL-SO: Soest - Sekundenschlaf

Kreispolizeibehörde Soest

Am Donnerstag, um 05:20 Uhr, kam es auf der Oestinghauser Landstraße zwischen Soest und Thöningsen zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem Citroen Jumper auf der B 475 in Richtung Soest unterwegs. Nach eigenen Angaben fiel er in einen Sekundenschlaf. Dabei geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Der 62-jährige Fahrer eines entgegenkommenden VW Caddy aus Soest, versuchte dem Citroen zunächst noch auszuweichen. Dies gelang nicht und es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Jumper wurde durch den Aufprall auf die andere Straßenseite zurückgeschleudert. Dort kollidierte er schließlich mit einem Straßenschild. Dabei wurde der Unfallverursacher schwer und der andere Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 20.000,- EUR geschätzt. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. (lü)

