Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Altengeseke - Unfall mit Traktor

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, um 09:42 Uhr, kam es an der Kreisstraße zwischen Altengeseke und Seringhausen zu einem Unfall. Ein 86-jähriger Mann aus Anröchte war mit seinem Nissan auf der Kreisstraße in Richtung Altengeseke unterwegs. In einer Senke mit einem Sonne /Schatten Mix erkannte er zu spät einen vor ihm fahrenden Oldtimer Trecker. Er versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch auf das linke Hinterrad des Traktors. Dieser wurde dadurch nach rechts von der Straße geschleudert. Der 73-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Geräts aus Erwitte wurde von seinem Sitz katapultiert und landete schwerst verletzt neben der Straße. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht zum Transport eingesetzt, da der Verletzte nicht flugfähig war. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt. Die Straße blieb für gut zwei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell