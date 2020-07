Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall (22.07.2020)

Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN (ots)

Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer bog von der Arlener Straße in weitem Bogen nach rechts in die Eichendorffstraße ein und prallte dort gegen den Toyota eines 47-jährigen Mannes, der an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Bei dem Aufprall und dem anschließenden Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 62-Jährigen Alkoholgeruch fest, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten, der über 2,2 Promille ergab. Im Krankenhaus veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe.

