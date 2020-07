Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Autofahrerin überholt und verursacht Unfall (22.07.2020)

Allensbach, Lkrs. KN (ots)

Eine leichtverletzte Person und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der B 33. Eine 23-jährige VW-Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Konstanz unterwegs, setzte auf Höhe eines Autohauses zum Überholen an und übersah den Fiat einer entgegenkommenden 46-jährige Frau. Nach eigenen Angaben war die junge Frau davon ausgegangen, dass die Fahrbahn in diesem Bereich wieder zweispurig werden würde. Kurz vor der Kollision lenkte die 23-jährige nach rechts und konnte hierdurch einen direkten Frontalunfall verhindern. Bei dem Unfall blieben die Fahrerinnen und weiteren Insassen unverletzt, eine 33-jährige Mitfahrerin der jungen Frau wurde leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.

