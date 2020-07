Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau) Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte (22.07.2020)

Reichenau, Lkrs. KN (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Konstanz wurden am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr zu einer Ruhestörung in den Schwyzerweg gerufen. Die Streifenwagenbesatzung wurde sogleich von zwei Männern im Alter von 40 und 32 Jahren attackiert. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und Hinzuziehung weiterer Beamter konnte die Lage beruhigt werden. Die beiden stark alkoholisierten Aggressoren wurden zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Beide werden nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

