(Konstanz Radolfzell) Mehrere Versuche des Telefonbetruges "Falscher Polizeibeamter" (07.04.2020)

Am Dienstagabend kam es in Konstanz und Radolfzell zu mehreren Anrufen von Betrügern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgaben. Diese versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld zu bewegen. Als Geschichte wurde vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang der Polizei gemeldeten Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und das Gespräch beendet. Informationen zu dem Betrugsphänomen sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

