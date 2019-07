Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Bränden

Meinerzhagen (ots)

Vermutlich entzündeten weggeworfene Zigaretten am Mittwoch zwei Feuer in Meinerzhagen. Ein Zeuge bemerkte kurz nach 6 Uhr den Rauch am Ufer der Straße Im Tempel, an einer Sitzbank am Aussichtspunkt Südblick. Er leerte seine Wasservorräte über der Brandstelle. Durch sein beherztes Eingreifen hat er wahrscheinlich einen größeren Schaden verhindert. Die Feuerwehr rückte aus. Betroffen waren zwar nur etwa fünf Quadratmeter Waldboden. Doch die Glut hatte sich bereits tief in den Boden gefressen. Am Grünenthal brannte gegen 14 Uhr eine trockene Wiese. Ein auf dem Gelände stehender Holzschuppen blieb unbeschädigt. Die Feuerwehr löschte die Fläche. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell