Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Seniorin überführt mutmaßliche Betrüger

Duisburg (ots)

Eine Seniorin hat sich am Donnerstag (28. Februar, 13:30 Uhr bis 16:20 Uhr) von mutmaßlichen Betrügern nicht austricksen lassen und die Polizei alarmiert. Eine sechsköpfige Gruppe angeblicher Handwerker soll zur Mittagszeit bei der 71-Jährigen geklingelt und angeboten haben, mit Restbaustoffen eine Ecke an der Hausfassade zu verputzen. Die Frau stimmte zunächst zu. Doch als sie gegen 15 Uhr nachschauen ging, sollen die Männer angefangen haben, die Wand zu streichen. Das würde 10.000 Euro kosten und eine Rechnung würden sie nicht ausstellen. Die Duisburgerin alarmierte sofort die Polizei. Daraufhin sollen vier Tatverdächtige mit einem Kastenwagen weggefahren sein. Zwei Tatverdächtige (24, 70) konnten die Beamten ausmachen. Die beiden Männer bekommen eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Maschen an der Haustür. Ehrliche, professionelle Handwerker klingeln nicht bei Ihnen und bieten auf gut Glück eine Leistung ohne Rechnung an. Lassen Sie sich von Pseudo-Handwerkern nicht unter Druck setzen und bleiben Sie bei den vermeintlich "extra günstigen" Angeboten skeptisch. Oft werden Arbeiten am Haus dilettantisch vollzogen und völlig überzogene Summen mit Nachdruck gefordert. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110. Sollten Sie Renovierungsbedarf haben, wenden Sie sich an einen echten Betrieb ihres Vertrauens!

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell