Barßel- Böschungsbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, den 12.August 2020, gegen 10.50 Uhr eine Böschung in der Kortemoorstraße in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort war, konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Saterland- Motorbrand einer Arbeitsmaschine

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, den 12.August 2020, gegen 14.45 Uhr der Motorraum einer Arbeitsmaschine an der Moorgutstraße in Brand. Der Brand war von einem Mitarbeiter bemerkt worden. Durch die Feuerwehr Ramsloh, die mit 4 Einsatzfahrzeugen und 22 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

