Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe- Verdacht der Jagdwilderei (Korrekturmeldung)

Gestern veröffentlichte die Polizei eine Pressemitteilung zum Verdacht einer Jagdwilderei an der Thüler Straße (Bundesstraße 72) (Pressemitteilung vom 11. August 20202: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4676292 ). Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen konnte am heutigen Tage festgestellt werden, dass das aufgefundene verendete Tier durch Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in der Nacht vom 07. August 2020 durch einen Schuss aus der Dienstwaffe von einem weiteren Leiden erlöst wurde. Zuvor kam es auf der Thüler Straße (Bundesstraße 72) zu einem Zusammenstoß mit einem PKW. Glücklicherweise konnten die genauen Umstände nun zügig aufgeklärt werden, sodass sich der Verdacht einer Jagdwilderei nicht bestätigte.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 08.15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Altenoyther Straße und Rudolfweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe beabsichtigte von der Straße Rudolfweg auf die Altenoyther Straße aufzubiegen. Hierbei übersah dieser den von rechts kommenden 63-jährigen Fahrradfahrer aus Friesoythe. Dieser befuhr den Geh- und Radweg entlang der Altenoyther Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

