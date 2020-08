Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum - Verkehrsunfall, ohne gültigen Führerschein unterwegs

Am Dienstag, 11. August 2020, 13:51 Uhr, kam es in Bakum, Ortsteil Daren, im Einmündungsbereich Vechtaer Straße/Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen wollte eine 57-jährige Dinklagerin mit ihrem SUV vom Bokener Kreisel kommend, auf die Vechtaer Straße aufbiegen. Vor ihr fuhr ebenfalls ein SUV mit russischem Kennzeichen. Die Dinklagerin gab an, dass sie offensichtlich so sehr vom "exotischen Kennzeichen" abgelenkt wurde, dass sie im Einmündungsbereich aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug auffuhr. Fahrerin des russischen SUVs war eine 48-jährige aus Sachsen-Anhalt. Beide Parteien wollten, dass die Polizei den Unfall protokolliert, daher wurde die Polizei gerufen, die kurze Zeit später am Unfallort eintraf. Das war Pech für die 48-Jährige, denn bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sie am Unfallort lediglich einen russischen Führerschein vorlegen konnte, obwohl sie schon seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt. Daher wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihr vor Ort untersagt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 10. August 2020, 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, die schwarze Ledergeldbörse einer 79-jährigen aus Visbek. Die Geldbörse wurde während eines Aufenthaltes der 79-jährigen in dem dortigen Discounter aus einem Einkaufskorb, der in einem Einkaufswagen abgestellt war entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-351.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 11. August 2020, in der Zeit von 14.40 Uhr bis 15.20 Uhr parkte ein 51-jähriger aus Vechta seinen grauen Pkw des Herstellers Mercedes Benz C 200 CDI auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Falkenrotter Straße in Vechta. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigungen am Kotflügel und der Felge hinten links fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten, Tel.: 04441-9430.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 11. August 2020, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.55 Uhr parkte ein 48-jähriger aus Vechta seinen schwarzen Pkw des Herstellers Audi auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes am Falkenweg in Vechta. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Lackkratzer und Eindellungen über dem hinteren Reifen der Fahrerseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten, Tel.: 04441-9430.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 10. August 2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 11. August 2020, 15.00 Uhr beschädigte in Vechta, Bremer Tor, ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw mit seinem Fahrzeug die an der Hauswand angebrachte Werbetafel des dortigen Schuhgeschäftes. Im Vorbeifahren wurde die Werbetafel aus der Verankerung gerissen, wodurch auch ein Schaden an der Hauswand entstand. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zur Zeit noch nicht fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten, Tel.: 04441-9430

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 11. August 2020, wurde um 19.05 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf dem Wiesenweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 11. August 2020, kam es um 14.45 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Nachdem sie gegenlenkte, geriet sie nach links von der Straße ab und überschlug sich. Sie kam auf dem Dach liegend zum Stehen und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden.

