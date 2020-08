Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, den 10.August 2020, gegen 22.00 Uhr und Dienstag, den 11. August 2020, um 09.00 Uhr wurde in der Straße Achtern Hasenkamp durch bislang unbekannte Täter der Kofferraumdeckel eines Mercedes beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 11.August 2020, gegen 10.53 Uhr befuhr ein 64-jähriger Barßeler mit seinem PKW, Hyundai die Lange Straße. Als er an der Ampelkreuzung nach rechts in die Ammerländer Straße abbiegen wollte, übersah er einen 68-jährigen Barßeler, der mit seinem E-Bike den Radweg der Langen Straße befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11. August 2020, um 16.06 Uhr befuhr ein 28-jähriger Edewechter mit seinem PKW, VW die Bundesstraße 401 in Richtung Papenburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der sich mit seinem grauen Porsche hinter einem LKW auf der Gegenfahrbahn befand, scherte plötzlich zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Edewechter aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zwei Leitpfosten. Der Fahrzeugführer des Porsche flüchtete in Richtung Oldenburg. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11.August 2020, gegen 17.20 Uhr kam es auf dem Campingplatz an der Thülsfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer fuhr beim Rangieren gegen das Gebäude der dortigen Gaststätte und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 11.August 2020, gegen 14.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Hyundai die Thülsfelder Straße in Richtung Augustendorf. An der Kreuzung zur Dorfstraße wollte er diese überqueren und übersah dabei einen 60-jährigen Garreler, der mit seinem Transporter die bevorrechtige Dorfstraße befuhr und kollidiert mit diesem. Der Friesoyther sowie der Fahrer und die beiden Mitfahrer des Transporters zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35000 Euro.

Ramsloh - Lkw in Brand geraten

Am Dienstag, 11. August 2020, kam es gegen 12.55 Uhr auf der B72 zu einem Fahrzeugbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Lkw während der Fahrt in Brand. Der 41-jährige Fahrer aus Hambühren konnte das Fahrzeug anhalten und unverletzt verlassen. Die Feuerwehren Scharrel und Ramsloh rückten mit 35 Einsatzkräften aus und konnten das Feuer löschen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

