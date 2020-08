Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. August 2020, zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte in Damme, Große Straße, ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Touran, schwarz. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf 2.000,00 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Damme, Tel.: 05491/950-0, in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall Am Montag, 10. August 2020, um 17:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw den Ampferweg in Neuenkirchen-Vörden und beabsichtigte nach rechts auf die L76 in Richtung Campemoor zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden 39-jährigen Lkw-Fahrer, der sich mit seiner Sattelzugmaschine auf der L76 in Richtung Vörden befand. Der Pkw-Fahrer touchierte mit seinem Pkw das linke Hinterrad des Aufliegers. Es kam zum Unfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.850,00 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag, 06. August 2020, 21.00 Uhr und Freitag, 07. August 2020, 07.40 Uhr kam es am Rixheimer Platz zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Sandsteinsockel eines dortigen Gebäudes. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

