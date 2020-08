Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Diebstahl eines E-Mountainbike

Zwischen Freitag, 07. August 2020, 22.15 Uhr, und Samstag, 08. August 2020, 16.00 Uhr, kam es in der Steinfelder Straße zu einem Diebstahl eines E-Mountainbikes. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein vor einem Haus abgestelltes E-Mountainbike des Herstellers Bulls, Modell Six 50 TR1 in der Farbe anthrazit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta- Betrüger gab es als Mitarbeiter eines Wasserwerkes aus und erbeutete Bargeld

Am Montag, 10. August 2020, gegen 13.00 Uhr, kam es in der Straße Feldmannskamp zu einem Betrug zum Nachteil eines 94-jährigen Mannes. Ein bisher unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter eines Wasserwerkes aus, um den Zählerstand abzulesen. Dafür verlangte der Täter von dem 94-Jährigen einen Bargeldbetrag, welcher gezahlt wurde. Der Täter erklärte, dass dieser später wiederkommen werde, um eine Bescheinigung für das übergebene Geld zu bringen. Dies geschah nicht. Der Täter soll in zivil mit einer dunklen Stoffhose und einem weißen Hemd bekleidet gewesen sein. Das Alter wurde auf ca. 30 bis 40 Jahre geschätzt. Eventuell hat dieser eine Brille getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, keine fremden Personen in die Wohnung oder in das Haus zu lassen. Gewähren Sie nur Personen Einlass, welche sie selbst bestellt oder welche sich vorher ankündigt haben. Fragen Sie nach einem persönlichen Ausweis. Seien Sie misstrauisch. Rufen Sie bei geringsten Zweifel bei der Firma oder bei der Behörde für eine Überprüfung an. Weitere Tipps sind unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ abrufbar.

Holdorf- PKW ohne erforderliche Versicherung in Betrieb genommen

Am Montag, 10. August 2020, gegen 12.07 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden in der Straße Haveriede. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht ordnungsgemäß versichert war. Daher wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- E-Scooter ohne Versichung in Betrieb genommen

Am Montag, 10. August 2020, gegen 10.28 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 48-jährige Fahrerin mit einem E-Scooter in der Brägeler Straße. Es wurde festgestellt, dass keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen wurde. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 10. August 2020, gegen 14.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen PKW-Fahrer aus Rheden in der Wicheler Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag, 06. August 2020, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, in der Nelkenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Friedhofes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken die Beifahrerseite eines VW Golf Sportsvan. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta/Cloppenburg- Verkehrsüberwachung

Am Montag, 10. August 2020, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Bereich Cloppenburg und im Bereich Vechta Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Straße Cappelner Damm in Cloppenburg stellten die Beamten vier Geschwindigkeitsverstöße fest. Davon lagen drei Verstöße im Bußgeld und ein Verstoß im Verwarngeldbereich. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten zwei Rollerfahrer fest, welche ohne Schutzhelm fuhren. In der Oldenburger Straße in Vechta wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zwei Verstöße lagen im Bußgeld- und acht Verstöße im Verwarngeldbereich. Darüber hinaus stellten die Beamten zwei Handyverstöße und einen Rotlichtverstoß bei Fahrradfahrern fest.

