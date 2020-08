Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 10.August 2020, um 11.15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Böseler mit seinem Leichtkraftrad die Jägerstraße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel/ Harkebrügge- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 10.August 2020, zwischen 13.00 Uhr und 22.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fleischbetriebes an der Königstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen dort abgestellten VW, Passat und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Passat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) entgegen.

Saterland/ Sedelsberg- Tödlicher Unfall auf landwirtschaftlichen Gehöft

Am Montag, 10. August 2020, gegen 17.40 Uhr, kam es in der Straße Birkenkolonie zu einem tödlichen Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte auf einem landwirtschaftlichen Gehöft eine ältere, nicht mehr benutzte Ballenfördermaschine abgebaut werden. Nach Lösen eines Gewichtsteines stürzte die Maschine samt Stein auf einen 77-jährigen Mann aus Saterland und verletzte diesen tödlich. Neben Polizeikräften rückten 10 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Scharrel, ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen zur Unfallörtlichkeit aus. Zwei Mitarbeiter/innen der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich vor Ort um Angehörige des Verstorbenen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Friesoythe- Verdacht der Jagdwilderei/ Zeugenaufruf

Am Freitag, 07. August 2020, wurde der Polizei der Verdacht einer Jagdwilderei mitgeteilt. Ein Jagdpächter fand ein verendetes Rehwild auf einem Grünstreifen an der Thüler Straße (B72) im Nahbereich zu einem Hotel. Derzeit besteht der Verdacht, dass ein bisher unbekannter Täter das Tier unberechtigterweise erlegte. Die Tat könnte sich zwischen Donnerstag, 06. August 2020, 23.00 Uhr, und Freitag, 07. August 2020, 04.00 Uhr, ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

