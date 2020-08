Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Barßel- Diebstahl von Leitpfosten

Cloppenburg/Vechta (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 08.August 2020, gegen 17.00 Uhr und Montag, den 10. August 2020, um 07.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Leitpfosten an der Straße Auf dem Zetel, vor dem dortigen Restaurant fachgerecht abgebaut und entwendet. Da in der Vergangenheit immer wieder Fahrzeuge verbotswidrig auf dem dortigen Gehweg geparkt hatten und die Fußgänger auf die Straße ausweichen mussten, hatte die Gemeinde Barßel zum Schutze der Fußgänger erst am Vortag den Bereich mit Pfosten versehen, um somit ein Parken auf dem Gehweg zu verhindern. Durch den Diebstahl entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) in Verbindung zu setzen.

