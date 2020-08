Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt- Einbruchdiebstahl in Verbrauchermarkt/ Nachtragsmeldung

Wie bereits berichtet wurde, kam es am Samstag, 08. August 2020, in der Vechtaer Straße bei einem dortigen Verbrauchermarkt zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter entwendeten diverse Zigaretten. Pressemitteilung vom 09. August 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4674428. Zeugen ist ein schwarzer 5er BMW im Nahbereich aufgefallen. Ob dieser PKW im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl steht, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum PKW oder zu weiteren verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) oder mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Holdorf- Einbruch in PKW

Zwischen Samstag, 08. August 2020, 12.00 Uhr, und Sonntag, 09. August 2020, 15.39 Uhr, kam es in der Dammer Straße auf einem Parkplatz hinten den Geschäftsräumen eines dortigen Fliesenbetriebes zu einem Einbruch in einen PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Beifahrerscheibe eines weißen VW Caddy und konnte sich so Zugang zum Innenraum der Fahrerkabine verschaffen. Ob der Täter Diebesgut erlangt hat, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigungen beim Fast-Food-Restaurant

Am Sonntag, 09. August 2020, gegen 04.21 Uhr, kam es in der Lindenstraße im Innenhof eines dortigen Fast-Food-Restaurants zu Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten mehrere Stühle sowie Blumenbeete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 10. August 2020, gegen 07.52 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Holzhausen, In den Tangen, Bergstruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt beabsichtigte von der Straße In den Tangen kommend die Bergstruper Straße in Richtung Holzhausen zu überqueren. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-jährigen Transporter-Fahrers aus Essen (Oldenburg). Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 56-Jährige leicht verletzte wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird bisher auf 13300 Euro geschätzt.

Bakum-Vestrup- "Kindergeburtstag" hat negative Folgen für Werlter

Schlecht lief es am Montag, 10. August 2020, um 14:18 Uhr, für einen 22-Jährigen aus Werlte. Die Polizei Bakum wurde nach Bakum-Vestrup gerufen, weil dort angeblich sogenannte "Gaunerzinken" an einem Wohnhaus angebracht wurden. Die Polizei konnte den "Fall" aber schnell klären, denn kurz nachdem Fotos von den angeblichen Zinken gemacht wurden, fiel der Polizei eine Gruppe von Kindern auf, die offensichtlich einen Kindergeburtstag feierten. Diese hatten bei einer Schnitzeljagd die Symbole mit Kreide auf der Einfahrt des Wohnhauses angebracht, so konnte die Polizei schnell Entwarnung geben. Als die Beamten jedoch mit den Kindern das klärende Gespräch führten, fuhr ein junger Mann mit seinem VW-Golf an der Gruppe vorbei, welcher offensichtlich mit einem Handy in der Hand telefonierte. Obwohl der Mann den uniformierten Beamten sah, führte er sein Telefonat unbeirrt weiter und fuhr auf der Vestruper Dorfstraße in Richtung Bakum. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Handy-Sünder nach wenigen Metern stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige Emsländer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

