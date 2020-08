POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 09.08.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Einbruchdiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Samstag, 08.08.2020, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 05.50 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Eingangstür Zugang zu einem Verbrauchermarkt in der Vechtaer Straße. Dort entwendeten sie diverse Zigaretten und Tabakwaren. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der genaue Sachschaden steht noch nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 08.08.2020, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr kam es in Damme in der Straße Zum Schacht im Zugangsbereich zum Bergsee zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den geparkt abgestellten PKW Audi, einer 79-jährigen aus Heiden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der 79-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Damme, Tel.: 05491- 9500

Vechta - Beleidigung von Polizeibeamten

Am Sonntag, 09.08.2020 gegen 05.50 Uhr kam es in der Großen Straße vor einer dortigen Gaststätte zu einem Polizeieinsatz aufgrund von Streitigkeiten. Vor Ort fiel den Beamten beim Eintreffen sofort ein 37-jähriger Mann aus Visbek auf. Dieser trat äußerst aggressiv auf. Einem ihm durch die eingesetzten Beamten ausgesprochener Platzverweis kam er nicht nach. Aus diesem Grund wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten mit den Worten "Lappen, Affen, Schwachmaten und ihr bürokratischen Bullenschweine". Als er dann gegen 07.45 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen entlassen werden sollte, beleidigte er einen weiteren Beamten mit den Worten "du Wichser, du Looser und Arschloch". Gegen den 37-jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

