Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Feuerwehreinsatz - Rauch durch vergessene Pfanne auf Herd

Freiburg (ots)

Rauchentwicklung in einer Küche hat am Donnerstagabend, 21.05.2020, für einem Feuerwehreinsatz in Wutöschingen-Degernau gesorgt. Gegen 18:20 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Durch eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte hatte sich eine Pfanne erhitzt, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten die Bewohner der Wohnung die Gefahr selbst bereinigen. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

