Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Pferde gehen mit Kutsche durch - Kutscher schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2020, sind zwei Pferde, die vor eine Kutsche gespannt waren, auf einem Waldweg bei Murg-Hänner durchgegangen. Der 66 Jahre alte Kutscher und seine mitfahrende Enkelin wurden von der Kutsche geschleudert, als diese einen Baum streifte. Dabei erlitt der Kutscher schwere Verletzungen. Das Mädchen blieb augenscheinlich unversehrt, kam aber vorsorglich wie auch ihr Großvater in ein Krankenhaus. Die Pferde rannten mitsamt Kutsche weiter, bis die Deichsel brach. Danach verfingen sich die Pferde in einem Strauchwerk und blieben offensichtlich unverletzt stehen.

