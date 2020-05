Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Jugendlicher prallt mit Fahrrad gegen geparkten Pkw - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

In Murg prallte am Mittwochabend, 20.05.2020, ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Gegen 18:20 Uhr war der Junge hinter seinem Vater den Sportplatzweg hinuntergefahren. Offenbar erkannte er einen am rechten Straßenrand geparkten VW zu spät. Obwohl er noch bremste, kollidierte er heftig mit dem Heck des Wagens. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Junge in die Uniklinik nach Freiburg.

