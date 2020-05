Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auto aufgebrochen und mit Waffe bedroht; Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Zwei mit Sturmhauben maskierte Personen haben sich in der Nacht auf Freitag an einem in der Sybillestraße abgestellten Land-Rover zu schaffen gemacht. Die Ganoven haben hierbei die Heckscheibe des Wagens mit einem Pflasterstein eingeworfen und im Kofferraum gelagertes Verpackungsmaterial, Zertifikate und eine Markenhandtasche gestohlen. Der Autoeigentümer wurde nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft gegen 1:50 Uhr auf das Duo aufmerksam und sprach die beiden von einem Fenster aus seiner Wohnung an. Einer der Männer zog daraufhin eine Pistole aus seiner Hosentasche und richtete diese gegen den Bestohlenen. Als dieser äußerte, bereits die Polizei verständigt zu haben, stiegen die Diebe in einen unweit abgestellten, dunklen Audi A4 oder A6 mit ausländischem Kennzeichen ein und rasten in Richtung Robert-Koch-Straße davon. Möglicherweise handelte es sich um ein osteuropäisches Kennzeichen, dessen Endung drei Buchstaben gewesen sein könnten. Laut Schilderung des Bedrohten sollen die Männer Deutsch mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen blieb erfolglos. Der Wert des Diebesguts beziffert sich auf über 1.000 Euro, während sich der angerichtete Sachschaden am Land-Rover gar auf etwa 3.000 Euro belaufen dürfte. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fluchtwagen gegen kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Bühl in Verbindung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell