Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Leutesheim - Gleichgewicht verloren

Kehl (ots)

Der Verlust des Gleichgewichts auf dem Fahrrad führte am Donnerstagabend dazu, dass eine 53-Jährige sich leichte Verletzungen zuzog. Die Radlerin war kurz vor 21 Uhr in der `Bodersweierer Straße` unterwegs, als sie scheinbar einer Person `Zuwinken` wollte und dabei die Balance verlor. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzte in das Klinikum nach Offenburg. /ma

