Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 08.08.2020; 21:39 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 69 in 49377 Vechta, zu einem folgenschwerem Verkehrsunfall nach einem Überholvorgang mit dem Begnungsverkehr. Ein 32-jähriger Kradfahrer aus Hamburg befuhr die Bundesstr.69 aus Richtung Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Diepholz. Nach Beendigung eines Überholvorganges lenkte der Kradfahrer laut Zeugenaussagen nicht zurück auf die rechte Fahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommmenden 49-jährigen PKW-Fahrer aus Bakum. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber dem Klinikum Westerstede zugeführt. Der PKW-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber dem Krankenhaus Osnabrück zugeführt. Die 47-jährige Ehefrau des Fahrers sowie deren beiden Kinder (13/9 Jahre) wurden leicht verletzt mit einem RTW ins Krankenhaus Lohne verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro. Die Bundesstraße 69 wurde für 3 Stunden voll gesperrt.

