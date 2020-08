Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Steinfeld- Unbekannte Täter griffen Personengruppe an/ Tatverdächtige vorläufig festgenommen (Nachtragsmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Wie bereits gestern gemeldet wurde, kam es am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 23.40 Uhr, in der Diepholzer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge dessen zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Pressemitteilung vom 07. August 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4673764 .

Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen konnten im Laufe des Freitags, 07. August 2020, ein 21-Jähriger und 22-Jähriger aus dem Bereich Mühlen vorläufig festgenommen werden. Diese werden dringend verdächtig, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Am Samstag, 08. August 2020, wurden die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Richter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an. Die Tatverdächtigen wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

