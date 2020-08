Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 07.08/08.08.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg, OT Stapelfeld - Einbruch in Gartenhaus Am Freitag, 07.08.2020 kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Gartenhaus im Cloppenburger Ortsteil Stapelfeld. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung können eine 24-jährige Cloppenburgerin sowie ein 32-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen werden. Dabei führten die Beschuldigten Diebesgut mit sich. Die Ermittlungen dauern an.

Emstek, OT Höltinghausen - PKW Brand Am Freitag, 07.08.2020 um 19:10 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Emstek, Ortsteil Höltinghausen, zu dem Brand eines PKW. Durch die Feuerwehr Emstek wurde der Brand gelöscht, dennoch entstand an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein technischer Defekt liegt nahe.

Lindern, Brand eines Teleskopladers Am Freitag, 07.08.2020 gegen 19:40 Uhr geriet in Lindern, in der Straße Haferland, ein Teleskoplader während der Fahrt in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug komplett aus. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Emstek, Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitag, 07.08.2020 gegen 21:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Emstek die Lange Straße in Emstek, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 %o. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Essen, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Samstag, 08.08.2020 gegen 03:30 Uhr befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin die Beverner Straße in Essen (Oldenburg) und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell