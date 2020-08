Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuvrees - Versuchter Einbruch in Firma

Am Freitag, 08. August 2020, kam es gegen 03.00 Uhr in der Alten Moorstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Heizungsbaufimr azu verschaffen. Vermutlich ergriffen sie die Flicht, nachdem sie einen Alarm auslösten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Drei Baustellenfahrzeuge aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 06. August 2020, 19.00 Uhr und Freitag, 7. August 2020, 07.10 Uhr kam es Im Alten Haferland zum Aufbruch von drei Transportern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen, die auf einem Firmengelände standen. Aus den drei Baustellenfahrzeugen entwendeten sie diverse Elektrowerkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell