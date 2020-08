Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne- Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Freitag, 07. August 2020, gegen 08.50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Dinklager Straße zur Straße Im Gleisbogen zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Vechta befuhr die Dinklager Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts in die Straße Im Gleisbogen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der LKW-Fahrer eine bevorrechtigte 55-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne. Diese befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Dinklager Straße ebenfalls stadteinwärts. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin verstarb leider noch an der Unfallstelle. Sowohl am LKW als auch am Fahrrad entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf ca. 4000 Euro. Neben mehreren Polizeibeamtinnen und -beamten befanden sich Rettungskräfte sowie Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Mitglieder des Kriseninterventionsteams der Malteser kümmerten sich um den LKW-Fahrer sowie um Angehörige. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße Im Gleisbogen voll gesperrt. Der Verkehr auf der Dinklager Straße wurde durch die Polizei geregelt.

Steinfeld- Unbekannte Täter griffen Personengruppe an

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei zur Diepholzer Straße gerufen. Hier soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, bei der auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein sollen. Sofort entsandte Polizeibeamte stellten vor Ort drei offensichtlich verletzte Männer im Alter von 26 bis 49 Jahren aus Steinfeld, sowie weitere Zeugen fest. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter mit einem dunklen PKW über die Pastor-Schlichting-Straße in Richtung Popenberg geflüchtet sein. Die verletzten Männer wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die drei verletzten Männer zusammen mit einer 35-jährigen Frau aus Steinfeld an der Diepholzer Straße entlang, als ein Pkw neben den Personen anhielt. Aus dem mehrfach besetzten PKW sollen zwei unbekannte Männer ausgestiegen sein, welche zunächst den 26-Jährigen mit Schlagwerkzeugen angriffen. Die beiden männlichen Begleiter versuchten, die Angriffe zu unterbinden. Sie wurden ebenfalls von den Tätern angegriffen. Als Zeugen auf die Auseinandersetzung zukamen, stiegen die Täter in den PKW und fuhren davon. Bei der Auseinandersetzung erlitten der 26-Jährige sowie der 33-Jährige schwere und der 49-Jährige leichte Verletzungen. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen beiden Männer wurden ebenfalls für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten weder der flüchtige PKW, noch die beiden Täter festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) oder der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen. Im Laufe des Freitags, 07. August 2020, konnte die Polizei zwei dringend tatverdächtige Personen im Alter von 21 und 22 Jahren aus dem Bereich Mühlen vorläufig festnehmen. Diese sollen am morgigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details können derzeit nicht mitgeteilt werden.

