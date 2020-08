Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Sütholter Straße, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 07.08.20, gg. 15.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bakum, Sütholter Straße. Ein 44jähriger Lohner fuhr mit seinem Pkw zunächst auf der Schledehausener Straße in Richtung Schledehausen. Ein 63jähriger Bakumer befuhr mit seinem Fahrrad, auf dem Gehweg fahrend, ebenfalls die Schledehausener Straße in Rtg. Schledehausen. Beide bogen dann nach rechts in die Sütholter Straße ab. Kurz nach der Einmündung kam es dann zu einer seitlichen Berührung zwischen den beiden Beteiligten, wodurch der 63jährige stürzte und sich hier bei leichte Verletzungen zuzog. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta, 04441-9430, in Verbindung zu setzen.

Bakum - Hausstetter Straße, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 07.08.2020, gg. 14:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bakum, Hausstetter Straße (K260). Den Schilderungen und den Unfallspuren zufolge kam der 18-jährige Fahrzeugführer nach einer langgezogenen Linkskurve mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Stoppelfeld zum Stehen. Der 18-jährige war ansprechbar und erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 07.08.20, gg. 21.50 Uhr, befuhr ein 16jähriger aus Goldenstedt mit einem Kleinkraftrad die Vechtaer Straße in Goldenstedt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 16jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Des Weiteren war das Kleinkraftrad auch nicht versichert. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

