POL-HR: Homberg und Fritzlar: Buskontrollen - Polizei stellt nur geringe Mängel fest

Homberg (ots)

Homberg/ Fritzlar Polizei führt Buskontrollen durch - Busse in gutem Zustand - wenig Beanstandungen Kontrollzeit: 24.06.2020, 06:00 - 14:00 Uhr Gestern führten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Schwalm-Eder Kontrollen der Linien- und Schulbusse in Fritzlar und Homberg durch. Insgesamt kontrollierten die Beamten hierbei 15 Schulbusse. Die Busse befanden sich allesamt in einem guten Zustand. Es wurden, bis auf einen beschädigten Reifen, nur geringe Mängel festgestellt. Bei den geringen Mängeln handelt es sich um fehlenden Nothammer, defekte Warnleuchte, fehlende oder defekte Handlampe oder fehlender Unterlegkeil. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

