Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Gartengeräte im Wert von 15.000,- Euro aus Lagergarage eines Sportvereins gestohlen

Homberg (ots)

Schrecksbach Einbruch in Garage des Sportvereins Tatzeit: Montag, 22.06.2020, 21:00 Uhr bis Dienstag, 23.06.2020, 17:15 Uhr In eine Lagergarage des örtlichen Sportvereins in der Straße "Zum Igelsrod" brachen unbekannte Täter ein und stahlen verschiedene Rasenmäher und weitere Gerätschaften im Wert von 15.000,- Euro. Die Täter begaben sich zu der Garage, welche als Lager für die Gerätschaften des Vereins dient und brachen dort das Garagentor auf. Aus der Garage entwendeten sie anschließend zwei Aufsitzmäher, einen Aufsitzmulcher, einen Benzinrasenmäher, sowie ein Sprühgerät für die Platzlinien. Vom Spielfeldrand des Fußballplatzes wurde ein Sprinklergerät entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro. Für den Abtransport der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell