Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Einbruch in Firmenlagerraum - Täter stehlen Spielzeuge im Wert von 1.200,- Euro

Homberg (ots)

Neukirchen Einbruch in Firmenlagerraum Tatzeit: nicht genau bekannt - bis Freitag, 19.06.2020, 19:30 Uhr In den vergangenen Tagen stahlen unbekannte Täter mehrere Spielgeräte aus einem Lagerraum eines Fachgeschäfts in der Kurhessenstraße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Gebäude und öffneten dort eine verschlossene Kellertür indem sie die Türbolzen entfernten. Aus dem dort befindlichem Lagerraum stahlen sie ein fahrbares Motorauto mit Sitzfläche, ein Schaukelpferd, ein Spielzeugauto und Spielgeräte im Gesamtwert von 1.200,- Euro. Der Diebstahl wurde am Freitagabend um 19:30 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

